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08:40, 20 марта 2025Россия

Губернатор описал разрушения после самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область

Губернатор Бусаргин: Около 30 частных домов повреждены из-за ВСУ в Энгельсе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Энгельсе оказались повреждены около 30 частных и дачных домов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«В Энгельсе в результате атаки БПЛА также оказались повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. На месте уже работает управление региональной безопасности», — сообщил Бусаргин.

Губернатор добавил, что несколько жителей города обратились за медицинской помощью. О том, какой характер травм у них, глава региона не добавил. Администрация района разберется в ситуация, где пострадало имущество жителей.

ЖЗЛ
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