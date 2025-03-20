Губернатор описал разрушения после самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область

Губернатор Бусаргин: Около 30 частных домов повреждены из-за ВСУ в Энгельсе

Из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Энгельсе оказались повреждены около 30 частных и дачных домов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«В Энгельсе в результате атаки БПЛА также оказались повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. На месте уже работает управление региональной безопасности», — сообщил Бусаргин.

Губернатор добавил, что несколько жителей города обратились за медицинской помощью. О том, какой характер травм у них, глава региона не добавил. Администрация района разберется в ситуация, где пострадало имущество жителей.