Трамп заявил о готовности ввести полномасштабные санкции против России

США готовы ввести полномасштабные санкции против России до урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно», — высказался политик.

Трамп допустил полномасштабные санкции против России и назвал причиной ее военное превосходство на Украине. В числе возможных сфер американский лидер упомянул санкции против товаров, банковского сектора, а также тарифы и пошлины. Эти санкции, по его словам, будут действовать до тех пор, пока стороны не прекратят огонь и не будет достигнуто окончательное соглашение о мире.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с США о необходимости остановить украинский конфликт. Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио.