В России высказались о контроле над соблюдением мирных договоренностей по Украине

Швыткин допустил спутниковый контроль исполнения ВСУ мирных договоренностей

Меры контроля над соблюдением Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных договоренностей, в частности, о прекращении ударов по объектам инфраструктуры на данный момент разрабатываются, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он допустил, что речь будет идти как о физическом, так и о техническом контроле.

«Меры контроля за соблюдением условий прекращения ударов по объектам инфраструктуры находятся в стадии обсуждения. Есть разные варианты. Это и технический контроль, и физический. Возможно, будет что-то со стороны спутников», — предположил депутат.

Он отметил, что теоретически функцию контроля могли бы взять на себя США, которые обладают большим количеством спутников.

«США сейчас выступают посредниками переговорного процесса. Безусловно, тем самым они берут на себя и некоторые обязательства, ответственность. И необходимо фиксировать нарушения договоренностей и принимать меры в отношении тех, кто совершает такие шаги», — подчеркнул Швыткин.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали российский объект энергетики после того, как президент России Владимир Путин принял решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Удар был нанесен по объекту в станице Кавказской.

До этого Путин в контексте идеи 30-дневного перемирия обозначил вопросы, касающиеся контроля за возможным прекращением огня по всей линии фронта, а также указал на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.