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14:45, 25 марта 2025Россия

Минобороны рассказало об атаках ВСУ на энергообъекты на фоне переговоров США и России

Минобороны: ВСУ на фоне переговоров США и РФ продолжили удары по энергообъектам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне переговоров США и России продолжили удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

24 марта украинский дрон ударил по инфраструктуре кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае. Затем атака произошла на газораспределительную станцию «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» в Луганской народной республике (ЛНР).

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Вечером этого же дня в Крыму системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ударный беспилотник. В оборонном ведомстве подчеркнули, что объектом атаки дрона было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

21 марта ВСУ подорвали ГИС «Суджа», через которую проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу. После подрыва появилось настолько сильное возгорание, что пожар был виден из Курска. На кадрах, снятых очевидцами, видно яркое зарево, при этом площадь возгорания разрастается, местами также наблюдается факельное горение.

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