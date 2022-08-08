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Зеленский назвал условие для отказа переговоров с Россией

Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Россией при проведении референдумов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для отказа переговоров с Россией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как заявил Зеленский, Киев откажется от переговоров с Россией при проведении референдумов на территории регионов, находящихся под контролем российской армии. По его словам, украинская сторона ежедневно и без пауз работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.

Ранее министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет вести переговоры о мире с Россией только «после ее поражения» на поле боя, иные условия для страны неприемлемы. Он полагает, что цель военной операции не изменились с ее начала, — «уничтожение Украины».

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Марина Совина
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