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Кулеба назвал условие возобновления переговоров с Россией

Глава МИД Украины заявил, что будет вести переговоры с РФ только «после ее поражения»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина будет вести переговоры о мире с Россией только «после ее поражения» на поле боя, иные условия для страны неприемлемы. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.

Дипломат назвал возобновление переговоров невозможным после ракетных ударов ВС РФ и продолжения штурмовых действий на востоке страны. Он полагает, что цель военной операции не изменились с ее начала — «уничтожение Украины».

«Каждым таким заявлением россияне демонстрируют не готовность к переговорам. (...) Никаких переговоров о мире по состоянию на сейчас нет по вине российской стороны, и никто на эту тему не встречается», — сказал Кулеба.

В середине июня МИД России утверждал, что готов вернуться к переговорам с Украиной. Дипломаты утверждали, что они до сих пор не начались из-за позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит перспектив для диалога в ближайшее время. При этом представители Пентагона сочли, что Москва могла бы возобновить контакты с Киевом на этот счет «в любой день, когда она пожелает​​​».

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Алевтина Запольская
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