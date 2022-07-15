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США призвали Россию сесть за стол переговоров с Украиной

Пентагон: решение России сесть за стол переговоров с Украиной стало бы позитивным шагом

США призвали Россию сесть за стол переговоров с Украиной. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон будет приветствовать, если Москва примет такое решение. «Россия может сесть за стол переговоров [с Украиной] в любой день, когда она пожелает​​​. Это стало бы позитивным шагом», — сказал представитель Пентагона.

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Марина Совина
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