США призвали Россию сесть за стол переговоров с Украиной
Пентагон: решение России сесть за стол переговоров с Украиной стало бы позитивным шагом
США призвали Россию сесть за стол переговоров с Украиной. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет РИА Новости.
По его словам, Вашингтон будет приветствовать, если Москва примет такое решение. «Россия может сесть за стол переговоров [с Украиной] в любой день, когда она пожелает. Это стало бы позитивным шагом», — сказал представитель Пентагона.