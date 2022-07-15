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Минобороны заявило о «в основном поддержанных» предложениях по украинскому зерну

Минобороны заявило о поддержке предложений России участниками совещания по зерну

Фото: Vadim Ghirda / AP

Предложения российской стороны на четырехсторонних переговорах по урегулированию вопроса с вывозом украинского зерна были в основном поддержаны участниками консультаций. Об этом в пятницу, 15 июля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Встреча представителей ООН, России, Турции и Украины прошла в Стамбуле 13 июля. Обсуждали возможные варианты разблокирования украинских портов, чтобы можно было осуществлять вывоз сельскохозяйственной продукции.

«Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций», — заявил Конашенков.

Эти инициативы были по большей части поддержаны, и в скором времени работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена, добавил представитель российского военного ведомства.

Ранее Конашенков отмечал, что предложения делегации от России направлены на «скорейшее практическое решение» вопроса с вывозом зерна.

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Евгения Куликова
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