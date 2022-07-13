Минобороны на переговорах в Турции озвучило Украине предложения по вывозу зерна

Минобороны России на переговорах в Стамбуле озвучило Украине предложения по вывозу зерна

Министерство обороны России представило предложения по вывозу зерна из черноморских портов на четырехсторонних переговорах с Украиной и ООН в Стамбуле. Об этом в среду, 13 июля, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», — сообщил он.

О том, что 13 июля в турецкой столице военные делегации России, Украины и Турции при участии ответственных лиц ООН обсудят решение проблемы вывоза украинского зерна, сообщалось ранее.

В июне администрация президента США Джо Байдена раскололась из-за споров о том, как предотвратить глобальный продовольственный кризис, вызванный невозможностью вывезти зерно с территории Украины. Ряд чиновников захотели добиться частичного снятия санкций в отношении Белоруссии.

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