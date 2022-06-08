США захотели снять с Белоруссии санкции ради решения продовольственного кризиса

США захотели частично снять санкции с Белоруссии, чтобы обеспечить вывоз зерна с Украины

Администрация президента США Джо Байдена раскололась из-за споров о том, как предотвратить глобальный продовольственный кризис, вызванный невозможностью вывезти зерно с территории Украины. Ряд чиновников захотели добиться частичного снятия санкций в отношении Белоруссии, чтобы власти страны открыли железнодорожный коридор для вывоза зерна с Украины. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В частности, речь идет об отмене на шесть месяцев санкций на импорт белорусских калийных удобрений. Предполагается, что это должно смягчить позицию местного президента Александра Лукашенко, чтобы он позволил вывозить украинское зерно через территорию Белоруссии.

Варианты предотвращения кризиса также обсудили главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на встрече в Анкаре 8 июня.