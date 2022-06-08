В МИД анонсировали интенсивные переговоры Лаврова и Чавушоглу

Захарова анонсировала интенсивные переговоры глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что предстоящие переговоры главы ведомства Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу в Анкаре станут интенсивными. Ее слова приводит РИА Новости.

«Делегацию сейчас [российскую] забросило в Турцию, где сегодня предстоят очень интенсивные переговоры с турецкими коллегами», — анонсировала дипломат.

7 июня стало известно, что Лавров обсудит перспективы мирных переговоров с Украиной в Турции. Министры обменяются взглядами на текущее состояние кризиса на Украине и обсудят вероятность возобновления диалога Москвы и Киева.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что поездка Лаврова в Турцию не решит проблему с экспортом зерна с Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен наблюдать за визитом министра в Анкару. Однако одной поездки недостаточно для урегулирования этого вопроса, заключил Прайс.