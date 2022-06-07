Лавров обсудит перспективы мирных переговоров с Украиной в Турции

Глава МИД России Лавров обсудит в Турции перспективы возобновления переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной в ходе рабочего визита в Анкару. О деталях поездки сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

«Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения», — говорится в сообщении представителей МИД.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что визит Лаврова в Турцию не решит проблемы с экспортом зерна с Украины. По его словам, США будут пристально следить за визитом министра в турецкую столицу, но уверены, что одной поездки для решения вопроса транспортировки сельскохозяйственных культур будет недостаточно.