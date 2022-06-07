В США оценили перспективы визита Лаврова в Турцию для решения проблем с зерном

В США заявили, что один визит Лаврова в Турцию не решит проблему экспорта зерна с Украины

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию не решит проблемы с экспортом зерна с Украины. Такую оценку перспективам визита главы российского МИД в Анкару дал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает Cumhuriyet.

По его словам, США будут пристально следить за визитом министра в турецкую столицу, но уверены, что одной поездки для решения вопроса транспортировки сельскохозяйственных культур будет недостаточно.

Прайс также отметил, что Киев должен быть за столом переговоров для обсуждения вопроса экспорта продуктов питания и удобрений на мировой рынок. «Этот вызов требует включения Украины на центральную роль», — указал он.

Ранее России и Турции удалось согласовать разблокирование судоходства в Черном море для свободной перевозки украинской сельхозпродукции. В Киеве пока не дали согласия на то, чтобы Турция помогла разминировать территориальные воды Украины, так как опасаются, что снятие защиты сделает уязвимым важный для страны порт. Лавров в среду, 8 июня, обсудит данный вопрос в ходе переговоров в Анкаре.