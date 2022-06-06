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Украина не одобрила сделку о разблокировании судоходства в Черном море

Bloomberg: РФ и Турция договорились о разблокировании судоходства, но Украина не согласна

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

России и Турции удалось согласовать разблокирование судоходства в Черном море для свободной перевозки украинской сельхозпродукции, однако Украина с условиями сделки пока не согласна, сообщает со ссылкой на свои источники Bloomberg.

По данным издания, в Киеве пока не дали согласия на то, чтобы Турция помогла разминировать территориальные воды Украины, так как опасаются, что снятие защиты сделает уязвимым важный для страны порт. Собеседники Bloomberg указали, что Анкара надеется, что в Организации Объединенных Наций (ООН) помогут развеять эти сомнения украинской стороны.

Издание утверждает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 8 июня, обсудит данный вопрос в ходе переговоров в Анкаре.

Ранее стало известно о схеме вывоза украинского зерна из Одессы при участии Турции. Уточнялось, что согласно плану, Москва разрешает Турции заниматься разминированием в территориальных водах Украины. Также турецкие корабли будут сопровождать украинские сухогрузы до нейтральных вод, где их встретят российские военные моряки и сопроводят через Черное море до Босфора, чтобы не допустить провокаций.

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Варвара Кошечкина
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