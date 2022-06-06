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Стало известно о схеме по вывозу украинского зерна из Одессы при участии Турции

«‎Известия»‎: Россия согласовала с Украиной и Турцией выход судов с зерном из Одессы

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы. Об этом сообщают «Известия».

По плану, Москва разрешает Турции заниматься разминированием в территориальных водах Украины. Также турецкие корабли будут сопровождать украинские сухогрузы до нейтральных вод, где их встретят российские военные моряки и сопроводят через Черное море до Босфора, чтобы не допустить провокаций.

Осведомленный источник издания уточнил, что такая схема согласована пока только для Одессы. При этом осталось детализировать точный маршрут кораблей.

По его словам, «‎дорожную карту»‎ утвердят уже 8-9 июня во время визита глав МИД РФ и Минобороны в Турцию.

31 мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что в портах республики заблокированы около 1,5 миллиона тонн зерна. Вывоз зерна идет через западную границу. Всего из страны необходимо вывезти около 20 миллионов тонн, через месяц начнется уборка нового урожая.

Запад обвиняет Россию, которая с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию, в блокировании вывоза зерна. Кремль отрицает обвинения.

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Марина Совина
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