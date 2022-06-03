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Путин назвал самый простой путь вывезти зерно из Украины

Путин: проще всего вывезти зерно через Белоруссию, но нужно снять с Минска санкции

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вывезти украинское зерно через Белоруссию является самым простым путем решения проблемы, однако для этого необходимо снять санкции с Минска, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире «Россия 1».

Кроме того, подчеркнул глава государства, заявления о том, что Россия мешает вывозить зерно с Украины являются блефом. Путин пообещал мирный проход судов с украинским зерном после разминирования портов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию. При этом он отметил, что подобная помощь не будет безусловной.

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Варвара Кошечкина
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