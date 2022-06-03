Лукашенко заявил о готовности помочь Украине
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о готовности помочь Украине с вывозом зерна
Минск может помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает издание «Беларусь сегодня».
Он заявил о готовности помочь Украине с продовольственной логистикой, но при этом отметил, что подобная помощь не будет безусловной.
«Сейчас все ищут логистику: а где, а как? Пожалуйста, мы можем поговорить. Мы не против: везите через Беларусь, но компромиссы должны быть», — подчеркнул глава государства.
Ранее Лукашенко высказывался о готовности помочь США с поставками детского питания. Белорусский президент уточнил, что начать поставки он может «хоть завтра».