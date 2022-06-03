Президент Белоруссии Лукашенко заявил о готовности помочь США с детским питанием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности помочь США с поставками детского питания. Его слова приводит БЕЛТА.

Белорусский лидер уточнил, что начать поставки он может «хоть завтра».

Ранее сообщалось, что причиной нехватки детского питания в США стал отзыв крупной партии смесей после того, как местные регулирующие органы заподозрили возможность заражения производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями. На данный момент дефицит смесей оценивается примерно в 40-50 процентов.

Масштаб проблемы оказался настолько большим, что для наполнения рынка детскими смесями начали использовать военно-транспортную авиацию ВВС США. Американские власти назвали эту операцию «Летучая формула». В городе Нью-Йорк из-за ситуации с детским питанием даже ввели режим чрезвычайной ситуации.