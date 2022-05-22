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Военно-транспортная авиация США начала завозить в страну детское питание

В Белом доме заявили о завозе военно-транспортной авиацией детского питания в США

Фото: Brian Snyder / Reuters

Военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США дефицитное детское питание из Европы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

По ее словам, первый самолет, вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии, уже в воскресенье доставит в город Индианаполис 35 тысяч тонн молочных смесей для детей.

«Этого достаточно для более чем полумиллиона бутылочек... Обычно процесс транспортировки такой продукции из Европы в США занимает две недели, но благодаря операции "Летучая формула" мы сократили сроки приблизительно до трех дней», — отметила Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что причиной нехватки детского питания в США стал отзыв крупной партии смесей после того, как местные регулирующие органы заподозрили возможность заражения производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями. На данный момент дефицит смесей оценивается примерно в 40-50 процентов.

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Варвара Кошечкина
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