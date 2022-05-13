Байден лично занялся проблемой дефицита в США молочных смесей для новорожденных

Президент США Байден лично занялся решением проблемы дефицита молочных смесей для детей

Президент США Джо Байден лично занялся решением проблемы дефицита в стране молочных смесей для новорожденных. Об этом сообщил Белый дом на своем официальном сайте.

Согласно заявлению администрации, Байден встретился с представителями крупнейших розничных сетей и компаний-производителей для обсуждения возможностей обеспечения доступа к смесям для детей. Президент также пообещал упростить бюрократические процедуры, с которыми связан допуск молочных смесей в магазины, и принять меры против спекулянтов, перепродающих детское питание в интернете по завышенным ценам.

Отмечается, что причиной дефицита в США является отзыв крупной партии смеси после того, как регулирующие органы заподозрили возможность заражения производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями. На данный момент недостаток смесей оценивается примерно в 40–50 процентов.

Ранее Байден возложил ответственность за экономический кризис в стране на республиканцев. «Я не хочу, чтобы республиканцы говорили о дефиците в рамках своей "ультра-MAGA (Make America Great Again, предвыборный лозунг бывшего президента США Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру») повестки". Я хочу слышать о честности, порядочности, о помощи обычным людям», — заявил президент.

