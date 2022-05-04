Байден возложил ответственность за экономический кризис в США на республиканцев

Джо Байден возложил ответственность за экономический кризис в США на республиканцев

Президент США Джо Байден возложил ответственность за экономический кризис в стране на республиканцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не хочу, чтобы республиканцы говорили о дефиците в рамках своей "ультра-MAGA (Make America Great Again, предвыборный лозунг бывшего президента США Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру») повестки". Я хочу слышать о честности, порядочности, о помощи обычным людям»,— заявил Байден.

По словам политика, дефицит рос при Трампе ежегодно, а при новой администрации, наоборот, уменьшается. Байден добавил, что при республиканской администрации были украдены миллиарды из фондов поддержки предпринимателей в пандемию COVID-19.

Американский лидер отметил, что сокращение дефицита является одним из путей снижения инфляции. Он подчеркнул, что «ультра-MAGA повестка» экстремальна и приведет к повышению налогов для многих семей Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал об «умоляющей о пощаде» стране при нынешнем лидере Джо Байдене. По словам политика, при Байдене США «сдали доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран».

