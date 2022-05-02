Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трамп рассказал об «умоляющих о пощаде» США при Байдене

Трамп заявил, что при Байдене США «умоляют о пощаде» Россию и ОПЕК
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell / Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал об «умоляющей о пощаде» стране при нынешнем лидере Джо Байдене. Его слова передает РИА Новости.

По словам Трампа, при Байдене США «сдали доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран». Он назвал политику нынешних властей «полным провалом» и напомнил, что при нем стоимость галлона бензина была меньше 2 долларов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия не уважает США в риторике о ядерном оружии. По его словам, президент России Владимир Путин говорит о нем постоянно, потому что он «не уважает лидерство» американцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп увидел «неуважение к США» в риторике России о ядерном оружии
Трамп рассказал об «умоляющих о пощаде» США при Байдене
Россиянам предложили дать семь дополнительных выходных
Детский портфель и бензопила на улице развеселили россиян
Выдачу пособий богатым россиянам объяснили
Стала известна дата первого после смерти Жириновского съезда ЛДПР
Россиян предупредили о мошенничестве с арендой техники
Серена Уильямс рассказала о важном навыке для матерей
В США рассказали о недостатке деталей для штурмовиков
Объявленные персонами нон грата дипломаты из Бельгии покинули Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.