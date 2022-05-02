Трамп рассказал об «умоляющих о пощаде» США при Байдене

Трамп заявил, что при Байдене США «умоляют о пощаде» Россию и ОПЕК

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал об «умоляющей о пощаде» стране при нынешнем лидере Джо Байдене. Его слова передает РИА Новости.

По словам Трампа, при Байдене США «сдали доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран». Он назвал политику нынешних властей «полным провалом» и напомнил, что при нем стоимость галлона бензина была меньше 2 долларов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия не уважает США в риторике о ядерном оружии. По его словам, президент России Владимир Путин говорит о нем постоянно, потому что он «не уважает лидерство» американцев.