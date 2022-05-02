Трамп увидел «неуважение к США» в риторике России о ядерном оружии

Трамп заявил, что риторика России о ядерном оружии является «неуважением» лидерства США

Бывший президент США Дональд Трамп увидел «неуважение к США» в риторике России о ядерном оружии. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что, занимая пост президента, он отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил Соединенных Штатов, однако у него «не было выбора», так как аналогичные действия предпринимались другими странами.

Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. [Президент России Владимир Путин] же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство Дональд Трамп Бывший президент США

Разговоры о ядерной войне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал дискуссию о возможном начале ядерной войны. По его словам, разговоры о ней начинают западные государства.

Глава ведомства напомнил, что с начала сотрудничества с администрацией Трампа Москва призывала переподтвердить «тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана».

Лавров добавил, что страна неоднократно начинала принятие заявлений о подтверждении обязательств, связанных с ядерным оружием. Такое соглашение было принято по итогам первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Дипломат заявил, что российская сторона никогда не занимается игрой со словами «ядерная война» и обвинил в этом Польшу и Украину.

Мы никогда не играем с такими опасными понятиями. Никогда. Мы все должны быть привержены заявлениям «ядерной пятерки» — никогда не может быть развязана ядерная война. Но западные страны в этом случае должны приструнить чиновников из Украины и Польши, которые не видят никаких опасностей в игре с такими словами Сергей Лавров Министр иностранных дел России

При этом ранее Лавров заявил, что опасность начала ядерной войны реальна. «Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували», — заключил министр.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что не может быть победы в ядерной войне. Она назвала целью США призывы к смягчению риторики.

Обвинение России в «ядерном шантаже»

Посол США в России Джон Салливан обвинил Лаврова в «ядерном шантаже». По его словам, Соединенные Штаты «не играют в политику ядерного балансирования на грани».

Мы слышали их риторику, мы готовы к сдерживанию ядерной агрессии против Соединенных Штатов так же, как это было в течение десятилетий, начиная еще со времен Советского Союза Джон Салливан Посол США в России

Салливан также обвинил Москву в «безответственной эскалации» риторики и отметил, что Вашингтон не намерен ввязываться в полемику и воздержится от действий в атомной сфере, которые можно считать провокационными.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал слова Лаврова про реальность риска ядерной войны риторикой запугивания.

Это риторика запугивания, это преувеличенные и неоправданные высказывания, которые не соответствуют действительности Жан-Ив Ле Дриан Глава МИД Франции

Министр считает, что подобные заявления российской стороны направлены на сдерживание Запада. Ле Дриан призвал не поддаваться этому давлению.