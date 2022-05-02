Трамп увидел «неуважение к США» в риторике России о ядерном оружии
Бывший президент США Дональд Трамп увидел «неуважение к США» в риторике России о ядерном оружии. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик отметил, что, занимая пост президента, он отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил Соединенных Штатов, однако у него «не было выбора», так как аналогичные действия предпринимались другими странами.
Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. [Президент России Владимир Путин] же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство
Разговоры о ядерной войне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал дискуссию о возможном начале ядерной войны. По его словам, разговоры о ней начинают западные государства.
Глава ведомства напомнил, что с начала сотрудничества с администрацией Трампа Москва призывала переподтвердить «тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана».
Лавров добавил, что страна неоднократно начинала принятие заявлений о подтверждении обязательств, связанных с ядерным оружием. Такое соглашение было принято по итогам первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
Дипломат заявил, что российская сторона никогда не занимается игрой со словами «ядерная война» и обвинил в этом Польшу и Украину.
Мы никогда не играем с такими опасными понятиями. Никогда. Мы все должны быть привержены заявлениям «ядерной пятерки» — никогда не может быть развязана ядерная война. Но западные страны в этом случае должны приструнить чиновников из Украины и Польши, которые не видят никаких опасностей в игре с такими словами
При этом ранее Лавров заявил, что опасность начала ядерной войны реальна. «Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували», — заключил министр.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что не может быть победы в ядерной войне. Она назвала целью США призывы к смягчению риторики.
Обвинение России в «ядерном шантаже»
Посол США в России Джон Салливан обвинил Лаврова в «ядерном шантаже». По его словам, Соединенные Штаты «не играют в политику ядерного балансирования на грани».
Мы слышали их риторику, мы готовы к сдерживанию ядерной агрессии против Соединенных Штатов так же, как это было в течение десятилетий, начиная еще со времен Советского Союза
Салливан также обвинил Москву в «безответственной эскалации» риторики и отметил, что Вашингтон не намерен ввязываться в полемику и воздержится от действий в атомной сфере, которые можно считать провокационными.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал слова Лаврова про реальность риска ядерной войны риторикой запугивания.
Это риторика запугивания, это преувеличенные и неоправданные высказывания, которые не соответствуют действительности
Министр считает, что подобные заявления российской стороны направлены на сдерживание Запада. Ле Дриан призвал не поддаваться этому давлению.