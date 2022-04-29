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США обвинили Лаврова в «ядерном шантаже»

Посол США Салливан обвинил Лаврова в «ядерном шантаже» после слов про риск ядерной войны
Джон Салливан

Джон Салливан . Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Посол США в России Джон Салливан обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в «ядерном шантаже». Об этом сообщает CNN.

Так Салливан отреагировал на слова министра про реальность риска ядерной войны. По его словам, Соединенные Штаты «не играют в политику ядерного балансирования на грани». «Мы слышали их риторику, мы готовы к сдерживанию ядерной агрессии против Соединенных Штатов так же, как это было в течение десятилетий, начиная еще со времен Советского Союза», — заявил он.

Салливан также обвинил власти России в «безответственной эскалации» риторики и отметил, что Вашингтон не намерен ввязываться в полемику и воздержится от действий в атомной сфере, которые можно считать провокационными.

Посол сообщил об одной из встреч с высокопоставленными представителями российского руководства. По его словам, они заявили, что поддержка со стороны НАТО «фашистов, нацистов, геноцидных нацистов на Украине» может привести к ядерной конфронтации. Салливан добавил, что представители российского руководства упомянули в этой связи Карибский кризис 1962 года.

«Моей реакцией с другого конца стола было изумление. <...> К сожалению, в последнее время мы видим со стороны самых верхних эшелонов российского руководства эскалацию этого риска, этой риторики», — отметил Салливан.

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Марина Совина
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