Франция уличила Лаврова в «риторике запугивания»

Глава МИД Франции Ле Дриан уличил Лаврова в запугивании из-за его слов о ядерной войне

В Париже сочли, что слова главы МИД России Сергея Лаврова про реальность риска ядерной войны — это риторика запугивания. В этом уличил министра глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает РИА Новости.

«Это риторика запугивания, это преувеличенные и неоправданные высказывания, которые не соответствуют действительности», — оценил слова Лаврова французский дипломат.

Он отметил, что подобные заявления российской стороны направлены на запугивание и сдерживание Запада. Ле Дриан призвал не поддаваться этому давлению.

Ранее Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. При этом он подчеркнул, что опасность ее начала реальна. «Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували», — заключил министр.