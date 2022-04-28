Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция уличила Лаврова в «риторике запугивания»

Глава МИД Франции Ле Дриан уличил Лаврова в запугивании из-за его слов о ядерной войне
Жан-Ив Ле Дриан

Жан-Ив Ле Дриан. Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

В Париже сочли, что слова главы МИД России Сергея Лаврова про реальность риска ядерной войны — это риторика запугивания. В этом уличил министра глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает РИА Новости.

«Это риторика запугивания, это преувеличенные и неоправданные высказывания, которые не соответствуют действительности», — оценил слова Лаврова французский дипломат.

Он отметил, что подобные заявления российской стороны направлены на запугивание и сдерживание Запада. Ле Дриан призвал не поддаваться этому давлению.

Ранее Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. При этом он подчеркнул, что опасность ее начала реальна. «Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували», — заключил министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Тиньков нашел покупателя на свою долю в «Тинькофф»
Кадыров сообщил об отправке на Украину еще одной группы добровольцев
Байден заявил о готовности к любым действиям России
Мировой рекордсмен по пирсингу рассказал о жизни с необычной внешностью
В Крыму арестовали украинского морпеха по делу о подготовке теракта в Мариуполе
Samsung установит в складные смартфоны «опасные» аккумуляторы
«Детский мир» в центре Москвы отметит 65-летие
Летевший бизнес-классом пассажир-гомофоб швырнул стакан в лицо стюардессе
Судью московского арбитража Елену Кондрат доставили в женский изолятор
Российский газовый проект остался без ключевого партнера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.