Лавров заявил о принципиальной позиции России по ядерной войне

Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир вечером в понедельник, 25 апреля. В ходе беседы глава МИД заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы.

Лавров обратил внимание, что при непосредственном участии России пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН приняла заявление о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

Это наша принципиальная позиция. Исходим из нее. Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать.

Сергей Лавров Глава МИД России

Контроль над вооружениями

Говоря об инструментах контроля над вооружениями и их нераспространением, Лавров отметил, что сейчас остается мало регулирующих правил. Несмотря на то, что есть Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), он остается единственным инструментом, так как отсутствуют договоры об ограничении систем противоракетной обороны, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по открытому небу (ДОН).

Он также обратил внимание на то, что США и их союзники используют термин «правила», когда от всех требуют вести себя «хорошо». «Настаивают уже не на выполнении международного права, а на уважении «миропорядка, основанного на правилах». Эти "правила" никаким образом не расшифрованы», — сказал он.

США грубо нарушают свои обязательства по Уставу ООН, когда продвигают свои «правила». Они требуют от всего мира слепо, нога в ногу следовать за ними и за уже «построенными» союзниками (прежде всего из Европы и некоторых азиатских стран). Они не выполняют обязательство уважать суверенное равенство государств. На деле это равенство грубейшим образом попирают, заставляя всех следовать именно своим «правилам».

Сергей Лавров Глава МИД России

Расширение НАТО

По словам Лаврова, экспансия НАТО не имеет ничего общего с выполнением ее уставных целей. В качестве примера он привел ситуацию со вступлением Украины в альянс, о недопустимости чего предупреждала Москва и предлагала заключить договор с США и НАТО «о том, как будем обеспечивать гарантии для всех стран сообща, коллективно, без того, чтобы расширять какие-либо военно-политические блоки».

Однако альянс ответил, что его членам не получается ограничить его расширение, поскольку это будет противоречить принципу «открытых дверей». Вместе с тем Лавров напомнил, что статья 10 Устава НАТО говорит не об этом.

Там Статья 10 говорит не про «открытые двери», а про то, что НАТО консенсусом может пригласить новых членов, если они будут отвечать критериям (видимо, демократический контроль) и, самое главное, если новые члены будут вносить вклад в укрепление безопасности стран-членов НАТО. Тут ни про какие «открытые двери» речи не идет. Принимали Черногорию, Северную Македонию, Албанию. Как они могут укрепить безопасность Североатлантического альянса, если он «оборонительный»? Сергей Лавров Глава МИД России

«Это освоение территорий под американским командованием в русле укрепления и попытки увековечивания того самого однополярного мира», — подчеркнул дипломат, указав, что «сейчас они активно "обхаживают" Индию» и хотят ее в свои форматы.

Он напомнил, что США «без каких-либо правовых терзаний и попыток заглянуть в международное право и Устав ООН, направляют войска, бомбят гражданские объекты», если где-то возникает угроза их интересам, как это было в Югославии или в Ираке. «Вот в чем проблема: непоправимая уверенность в собственной правоте и исключительности», — резюмировал Лавров.

Переговоры вокруг Украины

Говоря о мирном урегулировании ситуации с Украиной, Лавров заметил, что США и Великобритания советуют президенту Владимиру Зеленскому не ускорять переговоры, а каждый раз ужесточать свою позицию, что наблюдалось во время переговоров в Стамбуле. Так, единственные письменные предложения Киева были позитивно восприняты Москвой.

Они были не в виде договора, а в виде набросков. Оперативно переложили эти тезисы на «договорный жанр» и передали проект нашим украинским коллегам. Тогда они представили нам свои контр-идеи, которые радикально отличались от того, что было сделано в Стамбуле. Огромный шаг назад. Сергей Лавров Глава МИД России

По словам Лаврова, этот шаг был сделан Киевом по совету американцев или британцев, а возможно, при участии поляков и прибалтов.

При этом, подчеркнул он, Москва на прошлой неделе передала новую версию договора с учетом комментариев Киева, однако вскоре Зеленский заявил, что «ничего не получал и ничего не видел», а украинские переговорщики сослались на занятость президента. «Это показывает, как сам президент Украины относится к переговорам, пафосно заявляя, что "предпочитает мир"», — добавил Лавров.

Вооружения для Украины

По мнению Лаврова, страны Запада «хотят максимально постараться сделать так, что вдруг у Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб России и победить их "на поле боя"». Особенно, заметил он, подобная риторика звучит из уст британского премьера Бориса Джонсона.

Глава МИД заметил, что в этом они схожи с Зеленским, «способностью работать "на публику", умением имитировать». В то же время, Зеленский очень часто противоречит сам себе «что-то заявляя, потом отказываясь, потом снова возвращаясь к заявленной позиции».

Лавров подчеркнул, что переданные Украине от Запада вооружения «будут законной целью для российских Вооруженных Сил, которые действуют в рамках специальной операции».

Это вооружение будет расползаться, в том числе в страны, откуда оно сейчас поступает на Украину. Там тоже есть группы лиц, особенно в контексте волны миграции, которые будут не прочь «положить руку» на такую возможность. Американские военные не знают, куда это все попадет. Сергей Лавров Глава МИД России

Судьба переговоров

В завершение глава МИД России отметил, что дипломатическое урегулирование конфликта с Украиной зависит от тех, кто руководит Украиной, осуществляет внешнее управление администрацией Зеленского.

Надо иметь в виду, что в Стамбуле разговор шел в ситуации, которая тогда сложилась «на земле». Сейчас она иная. У нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать и, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс. Это иллюзия.

Сергей Лавров Глава МИД России

Лавров пообещал, что Россия продолжит проводить свою линию, объявленную президентом Владимиром Путиным: «уничтожение военной инфраструктуры в контексте демилитаризации страны, из которой делали прямую угрозу России», а также продолжит разоблачать фейки.

Он также подчеркнул, что добрая воля России не безгранична и если на нее не отвечают взаимностью, то это не способствует переговорному процессу.

Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, все закончится договором. Но его параметры будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью.

Сергей Лавров Глава МИД России



