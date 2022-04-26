В Белом доме отреагировали на разговоры о ядерной войне

Представитель Белого дома Псаки назвала целью США призывы к смягчению риторики

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге отреагировала на разговоры о возможном начале ядерной войны. Ее слова приводит РИА Новости.

Псаки заявила, что не может быть победы в ядерной войне. Она назвала целью США призывы к смягчению риторики.

«Как ясно дали понять наши представители по нацбезопасности, нет победы в ядерной войне. Очевидно, нашей целью является продолжение призывов к смягчению риторики», — подчеркнула представитель Белого дома.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что разговоры о возможности начала ядерной войны являются контрпродуктивными. Он также назвал подобную риторику «очень опасной». Остин добавил, что Вашингтон готов делать все возможное, чтобы избежать ядерной войны.