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10:14, 9 июля 2026Интернет и СМИ

Переехавший в США российский блогер заявил о культурном шоке от страны

Переехавший в США блогер Ефимов заявил, что поначалу испытал культурный шок от страны
Маргарита Щигарева

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Переехавший в США российский блогер Николай Ефимов заявил, что поначалу испытал культурный шок от Америки. Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

По словам Ефимова, поначалу после переезда ему все не нравилось. «Был так называемый культурный шок, и я находился в таком состоянии, когда ходил и думал: "Че вы все такие неказистые вышли?"» — признался он.

Блогер добавил, что постепенно все больше проникался страной и узнал, что в ней есть много хорошего. Он заявил, что с каждым годом ему все больше нравится жить в Америке.

Ранее российский журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, рассказал об отличии страны от России. Он заявил, что в Америке принято открыто говорить об онкологических заболеваниях.

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