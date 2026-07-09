Переехавший в США российский блогер заявил о культурном шоке от страны

Переехавший в США блогер Ефимов заявил, что поначалу испытал культурный шок от страны

Переехавший в США российский блогер Николай Ефимов заявил, что поначалу испытал культурный шок от Америки. Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

По словам Ефимова, поначалу после переезда ему все не нравилось. «Был так называемый культурный шок, и я находился в таком состоянии, когда ходил и думал: "Че вы все такие неказистые вышли?"» — признался он.

Блогер добавил, что постепенно все больше проникался страной и узнал, что в ней есть много хорошего. Он заявил, что с каждым годом ему все больше нравится жить в Америке.

Ранее российский журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, рассказал об отличии страны от России. Он заявил, что в Америке принято открыто говорить об онкологических заболеваниях.