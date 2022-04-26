Глава Пентагона отреагировал на разговоры о ядерной войне

Глава Пентагона Остин назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой

Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал разговоры о возможности начала ядерной войны контрпродуктивными и отнес их к опасной риторике. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы неоднократно говорили о том, что такого рода риторика очень опасна. Никто не хочет, чтобы случилась ядерная война. Это война, в которой все стороны проиграют, поэтому бряцание оружием, опасная риторика очевидно контрпродуктивны, и мы не будем этим заниматься», — отреагировал он.

Остин добавил, что Вашингтон готов делать все возможное, чтобы не допустить ядерной войны. По его словам, на этом также сосредоточено все международное сообщество.

Опасения по поводу того, что конфликт вокруг Украины может перерасти в ядерный, звучат с начала российской спецоперации 24 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров при этом согласен, что риск ядерной войны реален, хотя ни Москва, ни Киев не хотели бы развязывать ее.