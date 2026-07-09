Россиянок призвали отказаться от бритья зоны бикини перед отдыхом на пляже

Гинеколог Марина Степаненко призвала россиянок отказаться от бритья зоны бикини непосредственно перед отдыхом на пляже. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».
По словам эксперта, при данном удалении волос на коже образуются порезы и раздражение, что позволяет бактериям легче проникать в волосяные фолликулы. Подобные условия могут привести к появлению фолликулита, который сопровождается красными прыщами, небольшими гнойниками, зудом и жжением.
«Наиболее часто возбудителем становятся бактерии, которые в норме могут находиться на коже, однако после травмирования эпидермиса и в условиях повышенной влажности начинают активно размножаться», — отметила врач.
В свою очередь, микроорганизмы, находящиеся в воде и песке, создают дополнительные риски для развития заболевания, пояснила Степаненко. При этом она указала, что полностью избегать бритья не стоит, но следует выдерживать промежуток в 24-48 часов между депиляцией и посещением пляжа, чтобы кожа успела восстановиться.
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