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17:42, 29 июня 2026Ценности

Дерматолог раскрыла способы избавиться от «клубничной кожи» на теле

Дерматолог Буссолетти: Избавиться от «клубничной кожи» помогут мочевина и молочная кислота
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: itakdalee / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог, член правления итальянской дерматологической ассоциации AIDECO Каролина Буссолетти раскрыла способы избавиться от «клубничной кожи» на теле. Ее комментарий публикует Vogue.

Выражение «клубничная кожа» используется для обозначения фолликулярного кератоза, имеющего генетическую природу. Это доброкачественное состояние, при котором кератин скапливается внутри волосяного фолликула, образуя небольшие пробки, закупоривающие его устье, пояснила врач. Оно проявляется в виде небольших твердых и шероховатых узелков нюдового или красного оттенка, что придает коже вид клубники.

Справиться с данной проблемой помогут средства с мочевиной, гликолевой, молочной и салициловой кислотами, а также механическое отшелушивание с помощью губок, щеток, перчаток и скрабов, отметила медик. В то же время, чтобы предотвратить ухудшение кератоза, следует использовать качественную бритву и смягчающую пену или гель и избегать бриться против роста волос.

Также потребуется носить удобную одежду из натуральных тканей, которая не облегает тело. Кроме того, душ следует принимать быстро и с теплой, а не горячей водой, чтобы избежать чрезмерного пересушивания кожи, указала Буссолетти.

Ранее в июне редакторы журнала Vogue назвали три ошибки при бритье ног.

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