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В Госдепе США заявили о желании увидеть победу Украины над Россией

Представитель Госдепа США Прайс заявил, что Вашингтон хочет видеть победу Украины над РФ

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Вашингтон хочет видеть победу Украины над Россией, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

По его словам, США помогают Киеву в достижении этой цели. Прайс отметил, что Вашингтон предоставляет Украине военную помощь, ее размер с момента начала специальной операции достиг 3,8 миллиарда долларов. Представитель Госдепа добавил, что США оказывают давление на Москву и принимают санкции, вводят визовые и экспортные ограничения.

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«Мы желаем, чтобы Украина победила», — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина может одержать победу в конфликте с Россией. Он пояснил, что доказательство подобного исхода можно наблюдать в результатах, которые ежедневно демонстрируют украинские силы. В то же время представитель Пентагона признал, что невозможно предвидеть, на сколько затянется сложившаяся ситуация.

Вооруженные силы России (ВС РФ) проводят специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.

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Марина Совина
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