В США оценили перспективу Украины в конфликте с Россией

Представитель Пентагона Кирби заявил, что Украина может выиграть в конфликте с Россией

Украина может одержать победу в конфликте с Россией. Такое мнение выразил официальный представитель Пентагона Джона Кирби.

«Конечно, они могут выиграть это», — сказал он. Кирби пояснил, что доказательство подобного исхода можно наблюдать в результатах, которые ежедневно демонстрируют украинские силы.

В то же время представитель Пентагона признал, что невозможно предвидеть, на сколько затянется сложившаяся ситуация.

Ранее Джон Кирби сообщил, что США не будут диктовать условия урегулирования конфликта на Украине. По его словам, эти условия должны определить Москва и Киев.

21 февраля президент России Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине.