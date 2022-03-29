Пентагон высказался об условиях урегулирования украинского конфликта

Джон Кирби заявил, что США не будут диктовать условия урегулирования конфликта на Украине

США не намерены диктовать условия урегулирования российско-украинского конфликта. С таким высказыванием выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, эти условия должны определить Москва и Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается того, как выглядит это урегулирование, оно действительно [должно обговариваться] между Россией и Украиной. Мы бы не стали диктовать условия и не хотели бы забегать вперед», — высказался Кирби.

По словам представителя американского оборонного ведомства, США рассчитывают, что «Россия должна вести переговоры добросовестно».

Кирби также отказался комментировать предложения о гарантиях безопасности Украины со стороны ряда стран, входящих в состав НАТО.

Ранее член российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры между Россией и Украиной прошли конструктивно, и Москва в скором времени даст ответ на предложения Киева об урегулировании конфликта.

