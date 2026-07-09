Эрдогана назвали спасителем НАТО из-за отношений с Трампом

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган превратился из потенциальной проблемы НАТО в спасителя альянса благодаря своим отношениям с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico со ссылкой на экспертов и дипломатов.

Отношения двух лидеров построены на десятилетнем опыте, когда Трамп выполняет просьбы Эрдогана, что контрастирует с другими союзниками, которых американский президент часто критиковал за слабость. «Все, о чем я его когда-либо просил, он делал», — заявил Трамп о турецком коллеге.

«С точки зрения визуального восприятия, это превращает Эрдогана и Турцию из троянского коня внутри НАТО в спасителей НАТО», — сказала старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Гёнуль Тол.

Внутри альянса царит облегчение, что саммит приняла Турция, поскольку Трамп вряд ли захотел бы ставить Эрдогана в неловкое положение. «Я могу назвать ряд европейских стран, где, если бы саммит проходил там, Трампа, возможно, там бы не было, но поскольку это Эрдоган, он там находился», — заявил высокопоставленный дипломат НАТО.

При этом Эрдоган, как пишет газета, остается неудобным миротворцем для многих в альянсе из-за внутренней политики и открытого канала связи с Москвой. Однако европейские союзники надеются, что его присутствие позволило провести саммит без скандалов и унижений со стороны Трампа, отмечает Politico.

Ранее Трамп признался, что не приехал бы на саммит НАТО в Анкаре, если бы не лидер Турции Эрдоган. Об этом он заявил во время встречи со своим турецким коллегой. Политик обратил внимание, что был очень разочарован НАТО.

«И, честно говоря, если бы это мероприятие не проходило в Турции, где мой друг — очень сильный лидер, очень волевой человек, — возможно, я бы и не присутствовал», — пояснил он.