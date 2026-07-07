Трамп признался в нежелании приезжать на саммит НАТО

Трамп признался, что не приехал бы на саммит НАТО, если бы не Эрдоган

Президент США Дональд Трамп признался, что не приехал бы на саммит НАТО в Анкаре, если бы не лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил во время встречи со своим турецким коллегой, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Я был очень разочарован НАТО. И, честно говоря, если бы это мероприятие не проходило в Турции, где мой друг — очень сильный лидер, очень волевой человек, — возможно, я бы и не присутствовал», — сказал он.

Ранее Трамп, прибыв в Анкару для участия в саммите НАТО, поприветствовал турецких военнослужащих на их родном языке. Он сказал «Merhaba asker! (в переводе с турецкого «Привет, солдат» — прим. «Ленты.ру»).