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16:26, 7 июля 2026Мир

Трамп признался в нежелании приезжать на саммит НАТО

Трамп признался, что не приехал бы на саммит НАТО, если бы не Эрдоган
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abdullah Guclu / Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что не приехал бы на саммит НАТО в Анкаре, если бы не лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил во время встречи со своим турецким коллегой, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Я был очень разочарован НАТО. И, честно говоря, если бы это мероприятие не проходило в Турции, где мой друг — очень сильный лидер, очень волевой человек, — возможно, я бы и не присутствовал», — сказал он.

Ранее Трамп, прибыв в Анкару для участия в саммите НАТО, поприветствовал турецких военнослужащих на их родном языке. Он сказал «Merhaba asker! (в переводе с турецкого «Привет, солдат» — прим. «Ленты.ру»).

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