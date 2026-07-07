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14:39, 7 июля 2026Мир

Трамп заговорил по-турецки

Трамп прилетел на саммит НАТО и заговорил на турецком языке
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп, прибыв в Анкару для участия в саммите НАТО, поприветствовал турецких военнослужащих на их родном языке. Запись доступна на официальной странице президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в социальной сети X.

«Merhaba asker! (в переводе с турецкого «Привет, солдат» — прим. «Ленты.ру»)», — заявил американский лидер.

Саммит Североатлантического альянса проходит в Анкаре с 7 по 8 июля. В нем примут участие представители 32 государств — членов НАТО, включая лидеров стран, министров иностранных дел и министров обороны.

Ранее стало известно, что Эрдоган и Трамп на полях саммита НАТО обсудят возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.

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