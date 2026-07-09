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Культура
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10:20, 9 июля 2026Культура

SHAMAN вышел на связь на фоне слухов о падении со сцены

Певец SHAMAN опроверг слухи о своем падении со сцены на концерте в Перми
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, ответил на слухи о своем падении со сцены на концерте в Перми. Об этом он высказался в Telegram-канале.

Комментируя завирусившееся в социальных сетях видео, Дронов отметил, что ролик был сделан еще в 2023 году, когда артист принимал участие в концерте в Государственном Кремлевском дворце, а вовсе не в Перми, как утверждают некоторые источники.

«Тогда во время театрализованного номера я танцевал босиком на стеклах и поранил ногу. Несмотря на это, я продолжил выступление. Доверяйте проверенным источникам и не поддавайтесь на провокации», — сообщил певец.

Также SHAMAN добавил, что сейчас находится в Светлогорске, где проведет свой сольный концерт.

Ранее исполнительница трека «Матушка» Татьяна Куртукова отказалась от совместной песни с SHAMAN, а также ответила, что смогла бы построить пиар-роман с коллегой.

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