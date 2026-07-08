Куртукова высказалась о пиар-романе с SHAMAN

Исполнительница трека «Матушка» Татьяна Куртукова отказалась от совместной песни с SHAMAN

Певица Татьяна Куртукова, известная песней про «Матушку-землю», ответила на предложение Ксении Собчак записать совместный трек с Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN. Об этом исполнительница сообщила в проекте «Что о тебе думают?».

Журналистка спросила у Куртуковой, почему она до сих пор не записала совместной композиции с Дроновым. Также Собчак уточнила, согласилась бы Татьяна на пиар-роман с коллегой.

«Про SHAMAN — язык не поворачивается. Это вообще за пределом где-то. Ксения, ну это исключено. Пиар-роман — ну, конечно, нет. В моей жизни это исключено. Вы серьезно ждете моего дуэта с ним? Пусть эти две чудо-машины едут параллельно», — заявила она.

Ранее певица Татьяна Куртукова, известная своим хитом про «Матушку-землю», ответила на высказывания бизнесмена Олега Тинькова (внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента). Она посоветовала ему лепить пельмени.