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09:53, 19 июня 2026Культура

Татьяна Куртукова посоветовала Тинькову лепить пельмени

Татьяна Куртукова обвинила Олега Тинькова в запрете русским за границей слушать ее песню
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певица Татьяна Куртукова, известная своим хитом про «Матушку-землю», ответила на высказывания бизнесмена Олега Тинькова (внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента). Свое обращение артистка выложила в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Куртукова обратила внимание на интервью предпринимателя, в котором он резко критикует россиян, слушающих ее песню «Матушка» за границей. В частности, Тинькова взбесила строчка «для других — занозонька», которую, по его мнению, нельзя включать в европейских городах.

«Почему вы хотите запретить русским быть русскими и танцевать под песни, которые им нравятся? Признайтесь, что тоже хотели бы пуститься в пляс, но стесняетесь. Лепите пельмени, у вас это когда-то хорошо получалось. Для нервной системы полезно», — сообщила Татьяна.

Ранее стало известно, что с Олега Тинькова перестали взыскивать долг в 20 миллионов рублей.

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