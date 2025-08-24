Силовые структуры
03:59, 24 августа 2025Силовые структуры

С Олега Тинькова перестали взыскивать долг в 20 миллионов рублей

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Олег Тиньков

Олег Тиньков. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Судебные приставы перестали взыскание 20 миллионов рублей долга с предпринимателя и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова (внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных судебных приставов и иных документов.

Известно, что Усть-Лубинский районный суд выдал в отношении Тинькова исполнительный лист от 19 июня 2024 года на сумму 20 миллионов рублей. Приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не установили местонахождение предпринимателя, его имущества. Кроме того, не удалось получить информацию о наличии на банковских счетах Тинькова денежных средств и других ценностей.

Ранее Тинькова обвинили в невыплате долга в размере 20 миллионов рублей. Отмечается, что долг возник уже после отъезда предпринимателя из России.

