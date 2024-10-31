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09:35, 31 октября 2024Экономика

Олега Тинькова обвинили в невыплате долга в размере 20 миллионов рублей

РИА Новости: бизнесмен Олег Тиньков не выплатил в РФ 20 миллионов рублей долга

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Предприниматель, основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков (внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) оставил в России долги на сумму 20 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на базу данных судебных приставов и иные документы сообщает РИА Новости.

Агентство утверждает, что «Усть-Лубинский районный суд» выдал в отношении предпринимателя исполнительный лист на соответствующую сумму от 19 июня 2024 года. По всей видимости, речь идет об Усть-Лабинском районном суде Красноярского края, где рассматривался иск миллиардера Олега Дерипаски к Тинькову о защите чести и достоинства из-за поста в соцсети. В октябре прошлого года суд взыскал по этому иску именно 20 миллионов рублей.

Таким образом, долг возник уже после отъезда Тинькова из России. Иск был подан в августе 2022 года. Дерипаске не понравилось, что ответчик назвал его «очень плохим человеком», «олигархом и вором». Суд признал эти слова не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.

Дерипаска традиционно подает иски именно в Усть-Лабинский районный суд. В декабре 2023 года он там же выиграл дело против предпринимателя Сергея Полонского. В качестве компенсации морального и репутационного вреда судья назначил те же 20 миллионов рублей.

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      Платон Щукин
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