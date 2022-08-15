Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названы причины иска Дерипаски к Тинькову

Дерипаска попросил суд признать порочащими высказывания Тинькова в Facebook

Фото: Igor Russak / Globallookpress.com

Причиной иска предпринимателя Олега Дерипаски к бизнесмену Олегу Тинькову стали высказывания последнего в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Соответствующие основания для обращения в суд назвал агентству «Интерфакс» адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

«Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере два миллиарда рублей», — пояснил Мельников.

К американской компании финансовых требований не заявлено: Дерипаска лишь просить удалить информацию, которую считает не соответствующей действительности.

Об иске стало известно ранее 15 августа. Иск рассмотрит Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края 16 августа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении более ста иностранных наемников на Украине
Зеленский уволил начальников управлений СБУ
В Совфеде отреагировали на угрозы Киева разрушить Крымский мост
Книгу о Гитлере вернули в библиотеку спустя 75 лет
Российские военные поразили взвод артиллерийских орудий «Мста-Б» в ДНР
Российские войска нанесли удар по пунктам управления двух бригад ВСУ
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в доме на юго-востоке Москвы
Минобороны рассказало о ликвидации 58-й мотопехотной бригады ВСУ
В Совфеде заявили о строительстве Крымского моста «с учетом известных рисков»
Apple потребовала от Rutube спрятать контент государственных СМИ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.