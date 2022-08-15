Названы причины иска Дерипаски к Тинькову

Дерипаска попросил суд признать порочащими высказывания Тинькова в Facebook

Причиной иска предпринимателя Олега Дерипаски к бизнесмену Олегу Тинькову стали высказывания последнего в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Соответствующие основания для обращения в суд назвал агентству «Интерфакс» адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

«Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере два миллиарда рублей», — пояснил Мельников.

К американской компании финансовых требований не заявлено: Дерипаска лишь просить удалить информацию, которую считает не соответствующей действительности.

Об иске стало известно ранее 15 августа. Иск рассмотрит Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края 16 августа.