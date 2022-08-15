Дерипаска подал в суд на Тинькова
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Олегу Тинькову
Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова, а также на компанию Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом пишет «Интерфакс».
Иск рассмотрит Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Речь идет о заявлении «о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации», сообщили в самом суде.
Заявление находится в производстве суда.
Подробностей не приводится, заседание пройдет 16 августа.