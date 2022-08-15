Дерипаска подал в суд на Тинькова

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Олегу Тинькову

Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова, а также на компанию Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом пишет «Интерфакс».

Иск рассмотрит Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Речь идет о заявлении «о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации», сообщили в самом суде.

Заявление находится в производстве суда.

Подробностей не приводится, заседание пройдет 16 августа.