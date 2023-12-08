Миллиардер Дерипаска выиграл суд у бизнесмена Полонского

Суд взыскал с Полонского 20 миллионов рублей по иску Дерипаски из-за оскорблений

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края признал не соответствующими действительности данные о бизнесмене Олеге Дерипаске, распространенные в интервью предпринимателем Сергеем Полонским. Удовлетворив соответствующий иск миллиардера, инстанция постановила взыскать компенсацию в 20 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».

Помимо решения об указанной компенсации морального и репутационного вреда, суд определил неустойку в 100 тысяч рублей «за каждый день неисполнения решения суда в части опубликования опровержения», рассказал адвокат истца Алексей Мельников.

Дерипаска подал в марте 2023 года иск, в котором требовал через суд не только обязать Полонского опровергнуть сделанные им высказывания, но и возместить причиненный репутационный ущерб. Претензии касались сведений, озвученных Полонским, ООО «ЭрТиВиАй и Продакшн» и Google LLC в интервью Полонского от 10 декабря 2022 года.

Полонский в 2004-2011 годах владел одной из крупнейших девелоперских компаний «Миракс Групп». До 2008 года он являлся одним из богатейших людей России, а в 2013 году стал фигурантом уголовное дела о мошенничестве и хищении денежных средств граждан. В 2017 году Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена к пяти годам колонии общего режима и освободил от отбывания наказания за истечением срока давности.