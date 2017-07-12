Приговорили к свободе

Пресненский суд Москвы вынес беспрецедентный приговор основателю Mirax Group Сергею Полонскому по делу о крупном мошенничестве, в результате которого при строительстве элитного жилья были похищены 2,5 миллиарда рублей. Осужденный вышел на свободу в зале суда и пообещал перевернуть этот мир. О том, как Полонский попал на скамью подсудимых и избежал тюремного срока, — в материале «Ленты.ру».
Криками «Ура!» встретили приговор родные и друзья подсудимого. За годы, проведенные в камбоджийской, а затем в российской тюрьме, Сергей Полонский, казалось, не растерял своего запала. Автор известной фразы «У кого нет миллиарда, тот пусть идет в ж***!» не утратил своего красноречия.
Прямо на крыльце здания суда Полонский произнес речь: «Суд признал, что я предприниматель, что мы занимались бизнесом. Это важный момент в нашей стране. Теперь важно, как все разберутся, каким образом предприниматели находятся в СИЗО. Пока они находятся там, ни о чем говорить нельзя, будет уничтожаться бизнес. И я знаю десятки предпринимателей, которые сейчас находятся в СИЗО по заказным делам. Вы поймите, это наша страна, нигде в мире по ненасильственным преступлениям людей не сажают в СИЗО до решения суда, вы поймите, это важный элемент. У меня есть много чего сказать, но на ближайшие семь дней меня нет, я принадлежу своей супруге».
Король стройплощадок
Mirax Group Полонский с партнерами создали в 1994 году. Компания построила в России 1,2 миллиона квадратных метров. До 2011 года Полонский был одним из крупнейших столичных девелоперов, но кризис, экстравагантные выходки и неспособность договориться с партнерами привели его бизнес-империю к краху. В 2011 году бренд Mirax был ликвидирован, Полонский сменил вывеску своей компании на Nazvanie.net, потом на Potok, а затем и вовсе продал остатки бизнеса.
В 2005 году дочерняя компания Mirax Group «Аванта» вошла в качестве соинвестора в проект строительства элитного жилого комплекса «Кутузовская миля». Через три года, когда грянул кризис, стройку пришлось заморозить, а в январе 2010 года московские власти разорвали с «Авантой» контракт, заменив ее другим застройщиком.
Полонский лично приехал на незавершенный объект, когда сотрудники ЧОП, действовавшие от лица нового инвестора, пытались взять под контроль стройплощадку, пишет газета «Коммерсантъ».
Тогда Полонский блокировал движение строительной техники, ложился на плиты и под экскаватор — все это на глазах обманутых дольщиков, полиции, чиновников и прессы.
Советник бизнесмена Михаил Дворкович, по данным «Коммерсанта», звонил брату Аркадию, который в то время был помощником президента, а сейчас вице-премьер. Стоящий рядом Полонский вырывал из его рук телефон, матерился и требовал, чтобы Аркаша срочно приехал разбираться. Так и не получив поддержки, глава Mirax объявил голодовку и остался ночевать в лагере, развернутом рядом со стройплощадкой. Через три дня Полонский сдался, бросил голодать и покинул поле боя.
«Во всем, что касалось "Кутузовской мили", у нас тогда было весьма стойкое ощущение, что все это театр, а обманутые дольщики — группа статистов. Я видела, как Полонский был готов голодать, готов лечь под бульдозер, лишь бы ему дали достроить здание. Но ему не дали. Прошло два года, и что —
разве ФЦСР его достроил? Результат нулевой!» — рассказывала тогда газете «Коммерсантъ» одна из бывших сотрудниц Mirax на условиях анонимности.
В 2012-м Полонский стал фигурантом дела о мошенничестве. По версии МВД, в 2007-2008 годах руководство Mirax заключало предварительные договоры купли-продажи недвижимости, заведомо зная об их несоответствии проектной документации и регламентирующим долевое строительство нормам. С дольщиков было собрано 5,7 миллиарда рублей, но лишь треть этой суммы была направлена на строительство «Кутузовской мили», остальное Полонский потратил на другие проекты.
В том же году бизнесмен уехал в Камбоджу, но и там нажил проблемы с законом. На протяжении нескольких месяцев российское бизнес-сообщество пристально наблюдало, как Полонский отбивается от обвинений в нападении на экипаж арендованной им яхты. Он и его приятели были задержаны в новогоднюю ночь 2013 года. Как заявили в местной полиции, бизнесмен угрожал экипажу холодным оружием, запер матросов в трюме, а потом заставил прыгнуть в море. Полонский три месяца отсидел в камбоджийской тюрьме, устроил там пожар, за что его посадили в карцер.
3 апреля 2013 года его освободили под залог в 50 тысяч долларов, но несмотря на это он уехал в Израиль, где попытался получить гражданство. Потом Полонский вернулся в Камбоджу, где у него в собственности восемь островов, и власти королевства выдали ему паспорт подданного. Однако это не спасло его от экстрадиции в Россию как раз по делу «Кутузовской мили». В 2015 году Полонского экстрадировали и посадили в СИЗО «Матросская тишина».
«Надо понимать, что жизнь у Полонского складывалась совсем не просто. Он из очень бедной семьи, рос без отца, потом проходил срочную службу, и была война в Южной Осетии, на которой он был контужен. Он очень высоко взлетел, но потом был финансовый кризис, недопонимание с партнерами, которые вылились в дальнейшие потрясения, и это бесконечное падение»,— рассказывал «Коммерсанту» один из его друзей.
Перипетии в суде
9 декабря 2016 года судья Пресненского суда Татьяна Васюченко начала процесс над Полонским и его партнерами по строительному бизнесу — главой финансового департамента Mirax Group Александром Паперно и гендиректором компании «Аванта» Алексеем Пронякиным.
По версии следствия, с 2008 по 2009 год Полонский совместно с членами совета директоров «Миракс Групп» Алексеем Адикаевым, Дмитрием Луценко и Максимом Темниковым при пособничестве руководителя финансового департамента корпорации Александра Паперно и генерального директора компании «Аванта» Алексея Пронякина похитил денежные средства участников долевого строительства многоквартирных домов жилищных комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера» в Москве. Общая сумма похищенного превысила 2,6 миллиарда рублей.
Остальные топ-менеджеры «Миракс Групп», проходящие по делу о мошенничестве, скрылись от следствия.
Однако в августе того же года судья вернула материалы уголовного дела прокурору. «Как следует из постановления судьи, материалы уголовного дела возвращены прокурору в рамках пункта 6 части 1 статьи 237 УПК РФ ("Возвращение уголовного дела прокурору"), когда фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, указывают на наличие оснований для квалификации действий обвиняемого как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния», — поясняла пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
Адвокат Славик Брсоян сообщил тогда о заключении мирового соглашения с большинством потерпевших по делу. Он сослался на решение арбитражного суда. Согласно договоренности, 80 дольщикам предоставят квартиры без дополнительной платы. По его словам, в ближайшие две недели будет достигнуто соглашение еще с 20 потерпевшими.
В октябре 2016 года суд над Полонским и его деловыми партнерами начался заново.
Сидел с улыбкой
Стоит отметить, что пребывание Полонского в российском изоляторе нельзя назвать скучным. Он требовал у руководства «Матросской тишины» предоставить ему саксофон. «Саксофон мог скрасить мое унылое пребывание здесь. Музыка ведь исцеляет, гармонизирует, помогает бороться со стрессами», — написал он в своем обращении. Однако тюремные начальники отказали ему, сославшись на перечень разрешенных в СИЗО предметов и вещей, среди которых музыкальных инструментов нет.
В неволе Полонский связал себя узами брака с Ольгой Дерипаско. О знаменательном событии новоиспеченная супруга сообщила на своей странице в Facebook 1 июня 2016 года.
«Как подтверждение наших 12 лет, которые были наполнены встречами, расставаниями, перелетами, возвращениями, берегами далеких стран и переулками ставших такими родными нам городов. Все эти годы ты незримо и осязаемо дарил мне свою мудрость, любовь, поддержку и защиту. Сегодня я, впервые обняв тебя за этот год, вновь открыто заявляю этому миру — за наше счастье, за нашу любовь, за тебя я буду бороться, снова и снова вставая на твою защиту, и никакие преграды не смогут разрушить то, что создано между нами. Я люблю тебя, мой родной. Я счастлива», — написала она.
Наконец, на судебном процессе Полонский заявил о намерении баллотироваться в президенты страны. «Пусть не в эти выборы (в 2018 году — прим. «Ленты.ру»), а на следующие, но увидите, я буду президентом», — заверил предприниматель. По его мнению, в правительстве «нет ни одного человека, который бы разбирался в бизнесе». «Пока продолжается такая ситуация, у нас будут нищета и голод», — считает Полонский. Он также посетовал на то, что в США предпринимателя Дональда Трампа избрали главой государства, «а в России "русского Трампа" сажают».
Заседание по делу Полонского запомнилось рядом оригинальных заявлений подсудимого. «Я клянусь говорить только правду. Если я совру, то с меня сто приседаний — и можете отправить меня в тюрьму. Вы же, если что, отправите меня в тюрьму?» — спросил Полонский судью Евгения Найденова.
Судья предпочел не отвечать на вопрос, но предложил бизнесмену начинать приседать прямо во время процесса. После многочисленных выходок обвиняемого слуга Фемиды потерял терпение и удалил Полонского с процесса до завершающей стадии — последнего слова.
Когда через полгода бизнесмен вернулся в зал заседаний, он в первую очередь поблагодарил судью за возможность высказаться и выступил с четырехчасовой речью. Суть ее свелась к тому, что Полонский опроверг обвинения в свой адрес, назвав уголовное дело заказным. «В моих действиях нет никакого преступления, а настоящие преступники сбежали от правосудия», — заявил он.
Признали предпринимателем
Возымели его слова действие на судью Найденова или нет, но приговор обманул самые пессимистические ожидания подсудимого.
«Сегодня приговор не мне, а всему российскому бизнесу! Я в клетке и в наручниках! Как так можно? Все обвинение — бред, все для того, чтобы украсть лучшую в мире компанию», — заявил Полонский журналистам перед оглашением.
«Вы же все взрослые люди, вы не из Урюпинска какого-то. Вы должны понимать, что если верите в это обвинение, то должны лечиться у психиатра», — не унимался он.
Через пять минут после этого судья Найденов начал зачитывать приговор.
Суд переквалифицировал обвинение Полонскому, признав его виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, назначил наказание в виде пяти лет в колонии общего режима. Сделав театральную паузу, судья продолжил: «Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности, освободить из-под стражи в зале суда».
Прокурор ранее требовал приговорить обвиняемого к восьми годам со штрафом 900 тысяч рублей по двум эпизодам мошенничества. Переквалификация этих же деяний, совершенных в сфере предпринимательства, по сути, смягчила обвинение. Двое других фигурантов дела также избежали наказания.
Выйдя к журналистам после суда, Полонский заявил, что обязуется выполнить обязательства перед дольщиками, передает телеканал «Москва 24».
На вопрос, что теперь он собирается делать, Полонский ответил: «На будущее у меня планы перевернуть мир. В Камбодже мы создавали лабораторию по изменению очень важных процессов. Есть прорывные технологии».
Вопрос о намерении баллотироваться в президенты или уехать за границу Полонский оставил без ответа.