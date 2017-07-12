Приговорили к свободе

Пресненский суд Москвы вынес беспрецедентный приговор основателю Mirax Group Сергею Полонскому по делу о крупном мошенничестве, в результате которого при строительстве элитного жилья были похищены 2,5 миллиарда рублей. Осужденный вышел на свободу в зале суда и пообещал перевернуть этот мир. О том, как Полонский попал на скамью подсудимых и избежал тюремного срока, — в материале «Ленты.ру».

Криками «Ура!» встретили приговор родные и друзья подсудимого. За годы, проведенные в камбоджийской, а затем в российской тюрьме, Сергей Полонский, казалось, не растерял своего запала. Автор известной фразы «У кого нет миллиарда, тот пусть идет в ж***!» не утратил своего красноречия.

Прямо на крыльце здания суда Полонский произнес речь: «Суд признал, что я предприниматель, что мы занимались бизнесом. Это важный момент в нашей стране. Теперь важно, как все разберутся, каким образом предприниматели находятся в СИЗО. Пока они находятся там, ни о чем говорить нельзя, будет уничтожаться бизнес. И я знаю десятки предпринимателей, которые сейчас находятся в СИЗО по заказным делам. Вы поймите, это наша страна, нигде в мире по ненасильственным преступлениям людей не сажают в СИЗО до решения суда, вы поймите, это важный элемент. У меня есть много чего сказать, но на ближайшие семь дней меня нет, я принадлежу своей супруге».

Король стройплощадок

Mirax Group Полонский с партнерами создали в 1994 году. Компания построила в России 1,2 миллиона квадратных метров. До 2011 года Полонский был одним из крупнейших столичных девелоперов, но кризис, экстравагантные выходки и неспособность договориться с партнерами привели его бизнес-империю к краху. В 2011 году бренд Mirax был ликвидирован, Полонский сменил вывеску своей компании на Nazvanie.net, потом на Potok, а затем и вовсе продал остатки бизнеса.

В 2005 году дочерняя компания Mirax Group «Аванта» вошла в качестве соинвестора в проект строительства элитного жилого комплекса «Кутузовская миля». Через три года, когда грянул кризис, стройку пришлось заморозить, а в январе 2010 года московские власти разорвали с «Авантой» контракт, заменив ее другим застройщиком.

Полонский лично приехал на незавершенный объект, когда сотрудники ЧОП, действовавшие от лица нового инвестора, пытались взять под контроль стройплощадку, пишет газета «Коммерсантъ».

Сергей Полонский объявил голодовку в знак протеста против рейдерского захвата жилищного комплекса «Кутузовская миля» Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Тогда Полонский блокировал движение строительной техники, ложился на плиты и под экскаватор — все это на глазах обманутых дольщиков, полиции, чиновников и прессы.

Советник бизнесмена Михаил Дворкович, по данным «Коммерсанта», звонил брату Аркадию, который в то время был помощником президента, а сейчас вице-премьер. Стоящий рядом Полонский вырывал из его рук телефон, матерился и требовал, чтобы Аркаша срочно приехал разбираться. Так и не получив поддержки, глава Mirax объявил голодовку и остался ночевать в лагере, развернутом рядом со стройплощадкой. Через три дня Полонский сдался, бросил голодать и покинул поле боя.

«Во всем, что касалось "Кутузовской мили", у нас тогда было весьма стойкое ощущение, что все это театр, а обманутые дольщики — группа статистов. Я видела, как Полонский был готов голодать, готов лечь под бульдозер, лишь бы ему дали достроить здание. Но ему не дали. Прошло два года, и что —

разве ФЦСР его достроил? Результат нулевой!» — рассказывала тогда газете «Коммерсантъ» одна из бывших сотрудниц Mirax на условиях анонимности.

В 2012-м Полонский стал фигурантом дела о мошенничестве. По версии МВД, в 2007-2008 годах руководство Mirax заключало предварительные договоры купли-продажи недвижимости, заведомо зная об их несоответствии проектной документации и регламентирующим долевое строительство нормам. С дольщиков было собрано 5,7 миллиарда рублей, но лишь треть этой суммы была направлена на строительство «Кутузовской мили», остальное Полонский потратил на другие проекты.

В том же году бизнесмен уехал в Камбоджу, но и там нажил проблемы с законом. На протяжении нескольких месяцев российское бизнес-сообщество пристально наблюдало, как Полонский отбивается от обвинений в нападении на экипаж арендованной им яхты. Он и его приятели были задержаны в новогоднюю ночь 2013 года. Как заявили в местной полиции, бизнесмен угрожал экипажу холодным оружием, запер матросов в трюме, а потом заставил прыгнуть в море. Полонский три месяца отсидел в камбоджийской тюрьме, устроил там пожар, за что его посадили в карцер.

3 апреля 2013 года его освободили под залог в 50 тысяч долларов, но несмотря на это он уехал в Израиль, где попытался получить гражданство. Потом Полонский вернулся в Камбоджу, где у него в собственности восемь островов, и власти королевства выдали ему паспорт подданного. Однако это не спасло его от экстрадиции в Россию как раз по делу «Кутузовской мили». В 2015 году Полонского экстрадировали и посадили в СИЗО «Матросская тишина».

«Надо понимать, что жизнь у Полонского складывалась совсем не просто. Он из очень бедной семьи, рос без отца, потом проходил срочную службу, и была война в Южной Осетии, на которой он был контужен. Он очень высоко взлетел, но потом был финансовый кризис, недопонимание с партнерами, которые вылились в дальнейшие потрясения, и это бесконечное падение»,— рассказывал «Коммерсанту» один из его друзей.

Перипетии в суде

9 декабря 2016 года судья Пресненского суда Татьяна Васюченко начала процесс над Полонским и его партнерами по строительному бизнесу — главой финансового департамента Mirax Group Александром Паперно и гендиректором компании «Аванта» Алексеем Пронякиным.

По версии следствия, с 2008 по 2009 год Полонский совместно с членами совета директоров «Миракс Групп» Алексеем Адикаевым, Дмитрием Луценко и Максимом Темниковым при пособничестве руководителя финансового департамента корпорации Александра Паперно и генерального директора компании «Аванта» Алексея Пронякина похитил денежные средства участников долевого строительства многоквартирных домов жилищных комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера» в Москве. Общая сумма похищенного превысила 2,6 миллиарда рублей.

Остальные топ-менеджеры «Миракс Групп», проходящие по делу о мошенничестве, скрылись от следствия.

Однако в августе того же года судья вернула материалы уголовного дела прокурору. «Как следует из постановления судьи, материалы уголовного дела возвращены прокурору в рамках пункта 6 части 1 статьи 237 УПК РФ ("Возвращение уголовного дела прокурору"), когда фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, указывают на наличие оснований для квалификации действий обвиняемого как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния», — поясняла пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Адвокат Славик Брсоян сообщил тогда о заключении мирового соглашения с большинством потерпевших по делу. Он сослался на решение арбитражного суда. Согласно договоренности, 80 дольщикам предоставят квартиры без дополнительной платы. По его словам, в ближайшие две недели будет достигнуто соглашение еще с 20 потерпевшими.

В октябре 2016 года суд над Полонским и его деловыми партнерами начался заново.

Сидел с улыбкой

Стоит отметить, что пребывание Полонского в российском изоляторе нельзя назвать скучным. Он требовал у руководства «Матросской тишины» предоставить ему саксофон. «Саксофон мог скрасить мое унылое пребывание здесь. Музыка ведь исцеляет, гармонизирует, помогает бороться со стрессами», — написал он в своем обращении. Однако тюремные начальники отказали ему, сославшись на перечень разрешенных в СИЗО предметов и вещей, среди которых музыкальных инструментов нет.

В неволе Полонский связал себя узами брака с Ольгой Дерипаско. О знаменательном событии новоиспеченная супруга сообщила на своей странице в Facebook 1 июня 2016 года.

«Как подтверждение наших 12 лет, которые были наполнены встречами, расставаниями, перелетами, возвращениями, берегами далеких стран и переулками ставших такими родными нам городов. Все эти годы ты незримо и осязаемо дарил мне свою мудрость, любовь, поддержку и защиту. Сегодня я, впервые обняв тебя за этот год, вновь открыто заявляю этому миру — за наше счастье, за нашу любовь, за тебя я буду бороться, снова и снова вставая на твою защиту, и никакие преграды не смогут разрушить то, что создано между нами. Я люблю тебя, мой родной. Я счастлива», — написала она.

Наконец, на судебном процессе Полонский заявил о намерении баллотироваться в президенты страны. «Пусть не в эти выборы (в 2018 году — прим. «Ленты.ру»), а на следующие, но увидите, я буду президентом», — заверил предприниматель. По его мнению, в правительстве «нет ни одного человека, который бы разбирался в бизнесе». «Пока продолжается такая ситуация, у нас будут нищета и голод», — считает Полонский. Он также посетовал на то, что в США предпринимателя Дональда Трампа избрали главой государства, «а в России "русского Трампа" сажают».

Заседание по делу Полонского запомнилось рядом оригинальных заявлений подсудимого. «Я клянусь говорить только правду. Если я совру, то с меня сто приседаний — и можете отправить меня в тюрьму. Вы же, если что, отправите меня в тюрьму?» — спросил Полонский судью Евгения Найденова.

Судья предпочел не отвечать на вопрос, но предложил бизнесмену начинать приседать прямо во время процесса. После многочисленных выходок обвиняемого слуга Фемиды потерял терпение и удалил Полонского с процесса до завершающей стадии — последнего слова.

Когда через полгода бизнесмен вернулся в зал заседаний, он в первую очередь поблагодарил судью за возможность высказаться и выступил с четырехчасовой речью. Суть ее свелась к тому, что Полонский опроверг обвинения в свой адрес, назвав уголовное дело заказным. «В моих действиях нет никакого преступления, а настоящие преступники сбежали от правосудия», — заявил он.

Признали предпринимателем

Возымели его слова действие на судью Найденова или нет, но приговор обманул самые пессимистические ожидания подсудимого.

«Сегодня приговор не мне, а всему российскому бизнесу! Я в клетке и в наручниках! Как так можно? Все обвинение — бред, все для того, чтобы украсть лучшую в мире компанию», — заявил Полонский журналистам перед оглашением.

«Вы же все взрослые люди, вы не из Урюпинска какого-то. Вы должны понимать, что если верите в это обвинение, то должны лечиться у психиатра», — не унимался он.

Через пять минут после этого судья Найденов начал зачитывать приговор.

Суд переквалифицировал обвинение Полонскому, признав его виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, назначил наказание в виде пяти лет в колонии общего режима. Сделав театральную паузу, судья продолжил: «Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности, освободить из-под стражи в зале суда».

Прокурор ранее требовал приговорить обвиняемого к восьми годам со штрафом 900 тысяч рублей по двум эпизодам мошенничества. Переквалификация этих же деяний, совершенных в сфере предпринимательства, по сути, смягчила обвинение. Двое других фигурантов дела также избежали наказания.

Выйдя к журналистам после суда, Полонский заявил, что обязуется выполнить обязательства перед дольщиками, передает телеканал «Москва 24».

На вопрос, что теперь он собирается делать, Полонский ответил: «На будущее у меня планы перевернуть мир. В Камбодже мы создавали лабораторию по изменению очень важных процессов. Есть прорывные технологии».

Вопрос о намерении баллотироваться в президенты или уехать за границу Полонский оставил без ответа.