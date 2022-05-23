В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайного положения из-за нехватки детского питания

Мэр Нью-Йорка Адамс ввел в городе режим ЧС из-за нехватки детских смесей в продаже

Мэр американского города Нью-Йорк Эрик Адамс ввел в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с нехваткой детских смесей в продаже на территории США. Об этом говорится в новом указе, который размещен на официальном сайте города.

«Мэр города Нью-Йорк Эрик Адамс подписал чрезвычайный исполнительный указ №98, объявляющий чрезвычайное положение в связи с нехваткой детских смесей. Этот приказ наделит департамент по защите потребителей и работников города Нью-Йорк полномочиями предотвращать завышение цен на смеси в соответствии с пунктом 5-42 раздела 6 Правил города Нью-Йорк», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что причиной нехватки детского питания в США стал отзыв крупной партии смесей после того, как местные регулирующие органы заподозрили возможность заражения производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями. На данный момент дефицит смесей оценивается примерно в 40-50 процентов.

Масштаб проблемы оказался настолько большим, что для наполнения рынка детскими смесями начали использовать военно-транспортную авиацию ВВС США. Американские власти назвали эту операцию «Летучая формула».