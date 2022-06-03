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Путин назвал блефом обвинения в помехах со стороны России вывозу зерна с Украины

Путин назвал блефом заявления, что Россия мешает вывозить зерно с Украины

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Заявления о том, что Россия мешает вывозить зерно с Украины являются блефом. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Это блеф», — сказал глава государства во время интервью телеканалу.

Кроме того, он пообещал мирный проход судов с зерном с Украины после разминирования портов.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал от Москвы гарантий безопасности для морских портов и судов для вывоза зерна. По его словам, Украина настаивает, чтобы Россия отвела свои войска от морской акватории и предоставила гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие главы МИД Сергея Лаврова в заседании по вывозу зерна с территории Украины, которое пройдет в Турции.

В свою очередь российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выражает готовность предоставить безопасный доступ торговых судов с зерном к акватории Черного моря при условии, что Киев разминирует заблокированные им порты.

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Никита Абрамов
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