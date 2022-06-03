Кремль подтвердил участие Лаврова в заседании по вывозу зерна с Украины

Пресс-секретарь Песков подтвердил участие Лаврова в заседании по вывозу зерна с Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие главы МИД Сергея Лаврова в заседании по вывозу зерна с территории Украины, которое пройдет в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

«На следующей неделе, действительно, будет в Турции наш министр иностранных дел, у него запланированы там контакты. И, конечно же, в продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня, конечно, высоко будет стоять тема украинского зерна», — объяснил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал от Москвы гарантий безопасности для морских портов и судов, для вывоза зерна. По его словам, Украина настаивает, чтобы Россия отвела свои войска от морской акватории и предоставила гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои.

Позднее российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выражает готовность предоставить безопасный доступ торговых судов с зерном к акватории Черного моря, если украинская сторона разминирует заблокированные ею порты.