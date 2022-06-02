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Россия заявила о готовности обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины

Небензя заявил, что Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном

Фото: Nacho Doce / Reuters

Россия выражает готовность предоставить безопасный доступ торговых судов с зерном к акватории Черного моря, если украинская сторона разминирует заблокированные ею порты. Об этом заявил российский представитель при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Мы сказали, что готовы обсуждать этот вопрос [предоставления безопасного прохода украинских судов], но есть условия для его реализации, а именно разминирование украинской стороной заблокированных ею прибрежной акватории и портов», — рассказал постпред.

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что Киев потребовал от Москвы гарантий безопасности для морских портов и судов, чтобы обеспечить вывоз зерна. По словам Николенко, Украина настаивает, чтобы Россия отвела свои войска от морской акватории и предоставила гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои.

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Дмитрий Сотак
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